Pressestimme: 'Frankenpost' zu Taurus-Debatte

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Taurus-Debatte:

"Die Ängste, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußert, sind richtig. Allein, wer möchte schon einen Krieg oder auch nur in ihn hineingezogen werden. Dass Deutschland allerdings seit Monaten öffentlich diskutiert, was es tut und vor allem nicht tut, macht es für alle anderen Länder sehr durchschaubar. Gerade Russlands Präsident Wladimir Putin kann sich die Hände reiben. Er hat mit seinen Drohungen das erreicht, was er wollte. Er verbreitet Schrecken und lässt etwa Olaf Scholz wie fast unabrückbar bei seinem Nein zur Taurus-Lieferung bleiben. Der britische Außenminister David Cameron baute dem Kanzler nun sogar eine Brücke, über die er ziemlich elegant aus seinem Dilemma käme. Cameron schlug einen Ringtausch vor. Deutschland wäre fein raus. Könnte es eine bessere Lösung für Scholz geben?"