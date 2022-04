Pressestimme: 'Frankenpost' zum Bundeskabinett

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zum Bundeskabinett

Das Totalversagen in Sachen vernünftiger Kursrichtung findet jedoch bei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Innenministerin Nancy Faeser seine Fortsetzung. Die eine verschleppt Anforderungen verteidigungswichtiger Hilfen in der Bürokratie und muss immer wieder auf Kurs gebracht werden - da ist die Blamage aber längst deutlich sichtbar. Bei der anderen ist eine klare Strategie bei der Flüchtlingsaufnahme nicht ansatzweise zu sehen. So wird das nichts mit der Zeitenwende - Scholz muss handeln./kkü/DP/zb