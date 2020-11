Pressestimme: 'Frankenpost' zum innerstädtischen Handel

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum innerstädtischen Handel:

"Die Innenstädte und ihr Handel haben seit Jahren Probleme. Verstärkt haben sich diese durch die Corona-Krise: Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Kneipen, geringere Einkommen durch Kurzarbeit - das macht den Läden das Leben schwer. Vor allem der Modehandel leidet stark, selbst große Ketten gehen in die Knie. Es droht Leerstand in bester Lage. Händler aus zusätzlichen Branchen sind da kein Schaden - doch sie allein werden die Innenstädte nicht retten. Das liegt in der Hand der lokalen Akteure, der Bürgermeister, Stadträte, Vermieter und vor allem der Bürger. Die müssen den Lebensraum Innenstadt wieder wertschätzen und ihn offener denken: Lebendig und charmant wird eine Fußgängerzone durch den Mix aus Handel, Handwerk, Gastronomie, Kultur und Wohnen. Dass in es in allen Städten der Republik identische Modeläden gibt, war schon immer öde."