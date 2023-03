Pressestimme: 'Frankenpost' zum Parteitag der Freien Wähler in Bayern

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Parteitag der Freien Wähler in Bayern:

"Der gefährlichste politische Mitbewerber für die CSU bei der bayerischen Landtagswahl in Bayern sind die Freien Wähler (FW). Die CSU weiß nicht so recht, wie sie mit den Freien Wählern, die sich als die "bessere CSU" ausgeben, umgehen soll: Aiwangers Aussage, dass es die Freien Wähler als vernünftiges Korrektiv in der Koalition brauche, dürften auch in der CSU klammheimlich viele zustimmen - gerade im Hinblick auf Parteichef Söder."/yyzz/DP/he