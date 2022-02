Pressestimme: 'Frankenpost' zum Pflegebonus

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Pflegebonus:

"Natürlich reicht ein Betrag von einer Milliarde Euro nicht aus, um allen Gesundheitsberuflern, die sich in Corona-Zeiten in besonderer Weise fürs Gemeinwohl engagieren, eine nennenswerte Prämie zu zahlen. Nur muss die Ampel dann erklären, warum sie sich in den Koalitionsgesprächen auf diesen Betrag festgelegt hat. Dass er nicht reicht, war schon damals klar."/yyzz/DP/he