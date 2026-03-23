Pressestimme: 'Frankenpost' zum Rücktritt der FDP-Spitze

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zum Rücktritt der FDP-Spitze:

"Dürr und seine Mitstreiter haben es nicht geschafft, seiner Partei neues Leben einzuhauchen. Selbst die eigenen Leute fragten sich, wann sich die FDP mal wieder erkennbar zu Wort melden würde. Außer einem recht gelungenen, von Hoffnung auf bessere Zeiten genährten Dreikönigstreffen war von Christian Dürr wenig zu hören und zu lesen. Doch wer soll ihm und seiner Führungsmannschaft nachfolgen? Neben unklaren politischen Positionierungen fehlt es der FDP mittlerweile auch an profiliertem oder wenigstens profilierungsfähigem Personal."/yyzz/DP/men