Pressestimme: 'Frankenpost' zur Digitalisierung

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Digitalisierung :

"Wir sind digital auf einem guten Weg." Diese Aussage fällt immer in der Diskussion darüber, wie Deutschland bei der Transformation dasteht. Irgendwann. Garantiert. Man muss nur warten können. Und immer dann müssen sich einem die Nackenhaare aufstellen. Denn es ist eine hohle Phrase, die seit Jahren, ja seit Jahrzehnten getätigt wird. In Wahrheit passiert schlichtweg zu wenig. Deutschland bietet ein Trauerspiel bei der Digitalisierung. In Deutschland hapert's gewaltig - erst recht im Vergleich zu anderen Ländern. Anstatt im internationalen Wettbewerb voranzukommen, fiel die Bundesrepublik im aktuellen europäischen Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (Desi) um zwei weitere Positionen auf Platz 13 zurück. Es ist die zweitschlechteste Platzierung, seit die Daten erhoben werden. Seit Langem hält Deutschland nicht mit den europäischen Spitzenreitern wie Finnland, Schweden, Dänemark und den Niederlanden mit. Die einstige Technologienation ist rechts überholt werden."/be/DP/he