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Pressestimme: 'Frankenpost' zur Fußball WM

11.06.26 05:34 Uhr

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zur Fußball WM:

"Die Verweigerung der Einreise für den somalischen Schiedsrichter Omar Artan sowie der restriktive Umgang der Behörden mit dem iranischen Nationalteam werfen schon jetzt einen unübersehbaren Schatten auf diese WM. Aber noch hat der Fußball stets gesiegt. Das Gute, das Schöne im Fußball. Die Geschichte des Sports ist reich an Momenten, in denen das Spiel auf dem Rasen die Realität überschrieb - und arm an Momenten, in denen die Realität ihn auslöschte. Aber es wäre fahrlässig zu glauben, dass dies für immer gilt."/yyzz/DP/men