Pressestimme: 'Frankenpost' zur neuen Kampfphase im Ukraine-Krieg

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur neuen Kampfphase im Ukraine-Krieg:

"Den Kremltruppen mangelt es an den logistischen Fähigkeiten, an einer 1300 Kilometer langen Front zu manövrieren. Aber genauso gut kann die ukrainische Offensive scheitern, weil die Kampfkraft einfach nicht ausreicht. Fest steht: Beide Seiten sind bislang nicht im Ansatz bereit, der Diplomatie eine Chance zu geben. Putin will die Ukraine von der Landkarte tilgen und eine neue Weltordnung schaffen. Schwer vorstellbar, wie auf dieser Basis Friedensgespräche stattfinden sollen."/DP/jha