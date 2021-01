Pressestimme: 'Frankenpost' zur Pendler-Testpflicht an den Grenzen

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Pendler-Testpflicht an den Grenzen:

"Es ist völlig unverständlich, dass sich nicht alle Grenzlandkreise mit Sonderöffnungen ihrer Testzentren darauf vorbereitet hatten. Es hätte wirklich nicht sein müssen, dass die Grenzpendler stundenlang im Schneetreiben vor dem Testzentrum Schlange stehen. Der Ärger in Tschechien ist groß. Regierungschef Andrej Babis dringt auf Erleichterungen. Die darf es aber nicht geben, die Zahlen sprechen für sich: Im grenznahen Eger (Cheb) beträgt derzeit die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner 1069. Das stellt eine potenzielle Gefahr für die bayerischen Nachbarn dar: Schließlich pendeln Tag für Tag allein in den Landkreis Wunsiedel (Sieben-Tage-Inzidenz: knapp 300) 500 tschechische Arbeitnehmer. Rund zehn Prozent davon arbeiten in dem besonders sensiblen Bereich der Pflege. Es ist einfach nicht die Zeit für Risiken!"/yyzz/DP/he