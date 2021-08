Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Abschied von 7-Tage-Inzidenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Abschied von Sieben-Tage-Inzidenz:

"Als sich Bund und Länder vor zwei Wochen zum Gipfel trafen, ging es schon einmal um die Zukunft der Inzidenz. Die Regierungschefs hätten sich an diesem Tag nicht einmal ein völlig neues Konzept ausdenken müssen. Zahlreiche Fachleute (...) hatten ihre Ideen längst vorgestellt. Diskutiert wurde zum Beispiel, die alten Inzidenzen zu erhöhen oder sie um neue Indikatoren zu erweitern. Ideen waren da. Fehlte den Regierenden Mut zur Einigung? Oder der Wille? Dass Jens Spahn nun in erster Linie auf den Anteil der Infizierten schauen will, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist richtig. Das Robert Koch-Institut gibt bereits täglich eine sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz für Deutschland an. Am Montag lag der Wert bei 1,28. Wie viel ist zu viel? Diese Frage muss die Regierung schnell beantworten."/al/DP/jha