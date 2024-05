Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Angriff auf SPD-Politiker

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Angriff auf SPD-Politiker:

Die brutale Attacke auf den sächsischen SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke kommt nicht überraschend - leider. Dass der Politiker beim Plakatieren von einem Schlägertrupp junger Männer in SA-Manier mitten in Dresden schwer verletzt wurde, ist der traurige Höhepunkt in einer Vielzahl von Übergriffen und Vorfällen in diesem Wahlkampfjahr. Es ist auch ein direkter Angriff auf die Demokratie (?). Von rechtsextremer Seite (?) werden Volksvertreter von Union, SPD, Grünen und FDP als 'Volksverräter' denunziert, mit denen nach dem angestrebten Machtwechsel bgerechnet werde. (?) das Klima der Verhetzung und Verrohung, in der solche Taten gedeihen, wächst seit Jahren beständig, und es wird immer giftiger. (?) Innenministerin Faeser denkt nun über 'Schutzmaßnahmen?' für Politiker nach. (?) Das klingt nach Weimar.