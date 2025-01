Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Anschlag in New Orleans

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Anschlag in New Orleans:

"Es ist eine bittere Wendung, mit der Präsident Joe Biden noch am Neujahrsabend die ersten Erkenntnisse über den Amokfahrer von New Orleans zusammenfasste: Der Mann sei von der Terrorgruppe IS "inspiriert" gewesen. Daran hatte der Täter keinen Zweifel gelassen. (.) Jedenfalls mangelt es nach Jahren der terroristischen Verrohung nicht an "Inspiration" für Massenmörder und Psychopathen, gegen die kein Kraut und noch immer nicht genug Poller gewachsen sind. (.) Vorschnell hat Trump auch den Terror eines gebürtigen Texaners mit der angeblichen Kriminalität von Einwanderern in Verbindung gebracht. Auch das ist eine Spielart der Verrohung - aber eine populäre. Viele Menschen wollen nach Katastrophen nicht mehr gesagt bekommen, dass sie einen kühlen Kopf bewahren sollen."/yyzz/DP/he