Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu ausbleibende Reformen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu ausbleibende Reformen

Seit Monaten beschwört. Carsten Linnemann einen Herbst voller durchgreifender Reformen.. Stattdessen hat das Kabinett am Mittwoch wieder einmal Gesetzesvorhaben beschlossen, die selbst in den Augen von Ökonomen, die sich selten einig sind, jeden Mut vermissen lassen.. Linnemann wird dadurch nicht zum Lügenmann, wie die Linke Reichinnek höhnt. Vielmehr ist der verhinderte Arbeits- und Sozialminister das Gesicht eines dreifachen Dilemmas, aus dem es einstweilen kein Entrinnen gibt. Da ist zum Ersten der Koalitionspartner SPD.. Kein Verlass ist aber auch auf die Schwesterpartei CSU.. Und dann ist da noch die eigene Partei.. Wie Linnemann welchen Politikwechsel forcieren will, bleibt einstweilen sein Geheimnis. Und damit auch die Antwort auf die Frage, den Herbst welchen Jahres er wohl gemeint haben könnte./yyzz/DP/zb