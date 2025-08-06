DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.290 -0,3%Euro1,1662 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.379 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Plus -- Wall Street schließt höher -- Novo Nordisk verdient weniger -- Super Micro enttäuscht -- Disney, DroneShield, Rheinmetall, Bayer, Commerzbank, Siemens Energy, AMD im Fokus
Top News
ETF-Investment mit saisonalen Strategien - Das steckt dahinter ETF-Investment mit saisonalen Strategien - Das steckt dahinter
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Ãœbersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu ausbleibende Reformen

07.08.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu ausbleibende Reformen

Seit Monaten beschwört. Carsten Linnemann einen Herbst voller durchgreifender Reformen.. Stattdessen hat das Kabinett am Mittwoch wieder einmal Gesetzesvorhaben beschlossen, die selbst in den Augen von Ökonomen, die sich selten einig sind, jeden Mut vermissen lassen.. Linnemann wird dadurch nicht zum Lügenmann, wie die Linke Reichinnek höhnt. Vielmehr ist der verhinderte Arbeits- und Sozialminister das Gesicht eines dreifachen Dilemmas, aus dem es einstweilen kein Entrinnen gibt. Da ist zum Ersten der Koalitionspartner SPD.. Kein Verlass ist aber auch auf die Schwesterpartei CSU.. Und dann ist da noch die eigene Partei.. Wie Linnemann welchen Politikwechsel forcieren will, bleibt einstweilen sein Geheimnis. Und damit auch die Antwort auf die Frage, den Herbst welchen Jahres er wohl gemeint haben könnte./yyzz/DP/zb