Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Auschwitz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Auschwitz:

"Die Erinnerung an Auschwitz müsse wachgehalten werden, damit "die Welt nie mehr erlaubt, dass es zu einer so dramatischen Katastrophe der Menschlichkeit kommt", sagte [Andrzej Duda]. Doch sogar das Gedenken an Auschwitz ist in den Sog der politischen Krisen dieser Tage geraten. Wäre (.) Netanjahu angereist, hätte das Polen angesichts des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn in eine schwierige Lage gebracht. Russland dagegen war nicht vertreten, weil die Anwesenheit von Vertretern eines Regimes, das einen Angriffskrieg mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus gleichsetzt, eine Zumutung gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund wird besonders deutlich, was es bedeutet, dass die Gegenwart der deutschen Staatsführung bei den Gedenkfeiern heute tatsächlich eine Selbstverständlichkeit ist."/DP/jha