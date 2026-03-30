Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Beitragsstabilität

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Beitragsstabilität

Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Das Besondere an den Vorschlägen der Reformkommission für die Krankenkassenfinanzen besteht in ihrer Tiefe und Breite: Das Einsparpotential ist im kommenden Jahr fast dreimal so groß wie das erwartete Defizit. (.) Zu Recht legen die Gutachter großen Wert auf medizinische Evidenz. Was nichts bringt, soll weg. (.) Auch die weitgehend ungeprüfte Übernahme der Krankenpflegekosten durch die Kassen gehört abgeschafft, sie lädt zur Zweckentfremdung geradezu ein. (.) Die Gutachter haben viel Mut bewiesen und kluge Vorschläge unterbreitet. Jetzt muss die Politik folgen. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sollte möglichst schnell Spargesetze auf den Weg bringen. Wenn die SPD mauert, muss der Kanzler ein Machtwort sprechen. Sonst fliegt uns das Gesundheitssystem um die Ohren./yyzz/DP/zb