DAX22.563 +1,2%Est505.542 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +0,8%Nas20.795 -0,7%Bitcoin58.975 +1,3%Euro1,1473 +0,1%Öl113,0 -1,2%Gold4.564 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt freundlich -- Wall Street letztlich uneins -- Deutsche Inflation steigt im März -- Bayer, Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Value Traps - Warum günstige Aktien nicht immer die beste Wahl sind Value Traps - Warum günstige Aktien nicht immer die beste Wahl sind
Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Beitragsstabilität

31.03.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Beitragsstabilität

Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Das Besondere an den Vorschlägen der Reformkommission für die Krankenkassenfinanzen besteht in ihrer Tiefe und Breite: Das Einsparpotential ist im kommenden Jahr fast dreimal so groß wie das erwartete Defizit. (.) Zu Recht legen die Gutachter großen Wert auf medizinische Evidenz. Was nichts bringt, soll weg. (.) Auch die weitgehend ungeprüfte Übernahme der Krankenpflegekosten durch die Kassen gehört abgeschafft, sie lädt zur Zweckentfremdung geradezu ein. (.) Die Gutachter haben viel Mut bewiesen und kluge Vorschläge unterbreitet. Jetzt muss die Politik folgen. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sollte möglichst schnell Spargesetze auf den Weg bringen. Wenn die SPD mauert, muss der Kanzler ein Machtwort sprechen. Sonst fliegt uns das Gesundheitssystem um die Ohren./yyzz/DP/zb