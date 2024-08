Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Berlin und Israel

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Berlin und Israel

(.) Berlin kämpft für die Sicherheit Israels lieber weiter auf dem diplomatischen Parkett. Alles, was hilft, einen großen Krieg zu verhindern, muss versucht werden. Doch hören Israel und Iran auch auf Deutschland? Und was macht Berlin, wenn Israel von ihm verlangt, zu seinem Schwur zu stehen und mit militärischen Mitteln das Existenzrecht des jüdischen Staates zu verteidigen? "Hypothetische Fragen" heißt es dazu in Berlin. Merkel und Scholz hätten sich trotzdem mit ihnen beschäftigen sollen, bevor sie das große Wort von der Staatsräson in den Mund nahmen. Unbedingte Selbstverpflichtungen sollte nur eingehen, wer sicher ist, dass er sie unter allen Bedingungen erfüllen will und kann. Sonst gilt auch eine moralische Supermacht nur noch als große Maulheldin.