Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Berlin und Schwerin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Berlin und Schwerin:

"Wie sie [Manuela Schwesig] die schwache und sich selbst schwächende CDU wie einen räudigen Hund vom Hof jagt, sagt mindestens so viel über ihren Charakter aus wie über den der SPD. Die Partei hätte nämlich auch im Bund alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mit Grünen und Linkspartei eine Koalition zu bilden, wenn die Wähler ihr diese Option ermöglicht hätten. Wie es Olaf Scholz in diesem Fall ergangen wäre, hat an seiner statt die Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey erfahren. (...) Sie hat in der SPD offenkundig nicht die Macht, ein Regierungsbündnis anzustreben, in dem Platz auch nur für eine einzige Partei der bürgerlichen Mitte wäre, sei es die CDU, sei es die FDP. So muss Giffey gute Miene zu einem Berliner Spiel machen, das für sie böse enden könnte."/ra/DP/jha