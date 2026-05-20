DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +3,5%Nas26.270 +1,5%Bitcoin67.044 +0,6%Euro1,1620 ±-0,0%Öl105,8 +0,6%Gold4.532 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Warsh bald Fed-Chef: Anleihemärkte mit deutlicher Warnung an die Notenbank Warsh bald Fed-Chef: Anleihemärkte mit deutlicher Warnung an die Notenbank
Neben SpaceX und OpenAI: Ripple steigt in den Prime Unicorn Index auf Neben SpaceX und OpenAI: Ripple steigt in den Prime Unicorn Index auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Beschaffungsreform

21.05.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Beschaffungsreform:

"Noch nahezu jeder, der in den vergangenen 25 Jahren im Verteidigungsministerium das Sagen hatte und nicht nur ganz kurz im Amt war, hat irgendwann einen großen Wurf zur Reform des Beschaffungswesens der Bundeswehr angekündigt. (.) Jetzt will Verteidigungsminister Pistorius einen neuen Wurf wagen. Was an Überschriften bislang davon bekannt ist, klingt ambitioniert: Dezentralisierung, Flexibilisierung, Auflösung aller Abteilungen, Bildung einer unternehmerischen Matrix. Nichts spricht gegen einen neuen Anlauf, im Gegenteil. Es ist ja auch nicht so, dass die bisherigen gar keine Fortschritte gebracht hätten. Pistorius wäre nur klug beraten, der Versuchung zu widerstehen, sich als denjenigen darzustellen, der den Augiasstall jetzt so richtig ausmisten wird. Denn an dem Anspruch sind schon andere Herkulesse gescheitert."/DP/jha