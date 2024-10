Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bidens Berlin-Besuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bidens Berlin-Besuch:

"Der Besuch Bidens in Berlin ist (.) mehr ein Abschieds- als ein Arbeitsbesuch. In zweieinhalb Wochen wird in den Vereinigten Staaten gewählt, dann ist der Präsident endgültig das, was man in Washington eine "lahme Ente" nennt. Sofern die Wahl halbwegs reibungslos verläuft, wird sich die Weltpolitik schnell auf den neuen Oberbefehlshaber im Weißen Haus einstellen, und das gilt besonders für die großen Kriegs- und Krisenherde. Harris hat sich Trump in manchen Punkten angenähert, aber in der Außenpolitik sind die Kontraste (.) immer noch groß: Die Demokratin dürfte an den großen Linien Bidens nicht allzu viel verändern, Trump dagegen steht für Isolation und Bündnisskepsis. Seine erste Amtszeit lehrt, dass er das nicht immer in die Tat umsetzen kann, aber es wäre definitiv ein Unterschied zum überzeugten Atlantiker Biden."/DP/jha