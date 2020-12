Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bidens Wahlsieg/McConnell

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt zu Bidens Wahlsieg/McConnell:

Sogar Wladimir Putin war Mitch McConnell zuvorgekommen. Erst acht Stunden nach Russlands Staatschef rang sich am Dienstag auch der oberste Republikaner im amerikanischen Senat Glückwünsche für Joe Biden ab, denn: "Die Wahlleute haben gesprochen." Das hatten sie schon am Montag - und die Bürger vor sechs Wochen. Doch offenbar musste die Führung der Republikaner noch eine Nacht darüber schlafen, ob es ratsam sei, Trumps Wahnwelt zu verlassen und sich der Wirklichkeit zuzuwenden. Für Putin muss es eine besondere Freude gewesen sein, zu beobachten, mit wie viel Inbrunst die Republikaner vollendeten, was er sich vor Jahren vorgenommen hatte: mit dem Hammer Trump die amerikanische Demokratie zu ramponieren. (.)/yyzz/DP/eas