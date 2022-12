Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu BND-Mitarbeiter/Spionage

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu BND-Mitarbeiter/Spionage:

"Es ist schon eine Weile her, dass im BND ein Doppelagent enttarnt wurde. Dass es solche Fälle gibt, sollte aber niemanden überraschen. (...) Putin führt einen Krieg in der Ukraine, der für sein Regime zu einem Desaster zu werden droht, weil das überfallene Land massiv vom "kollektiven Westen" unterstützt wird. Den versucht der Kreml mit nichtmilitärischen Mitteln zu schwächen, wo und wie es nur geht: durch Auskundschaften von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, durch Desinformation und Cyberangriffe. Die Enttarnung des mutmaßlichen Doppelagenten zeigt auch der breiten Öffentlichkeit, dass Moskau einen heimlichen Krieg weit hinter den ukrainischen Linien führt. Auch in Deutschland sollte man sich daher an das Motto der NATO erinnern: Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit."/be/DP/he