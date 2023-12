Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bund ohne Haushalt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bund ohne Haushalt:

Das Bild, das die Ampelregierung abgibt, ist erschreckend. Olaf Scholz konnte lange Zeit ruhig über die Vorwürfe hinwegsehen, er kommuniziere zu wenig, er erkläre seine Politik nicht. Sein Credo lautete nämlich: Solange die Ergebnisse stimmten, sei doch alles in Ordnung. Doch das Bild, das Scholz von sich selbst zeichnet, bekommt immer mehr Risse. Denn jetzt stimmen nicht einmal mehr die Ergebnisse oder genauer: Es gibt keine Ergebnisse. Die von ihm geführte Bundesregierung wird es in diesem Jahr nicht mehr schaffen, einen Haushalt für die kommenden zwölf Monate vorzulegen. Kein SPD-Kanzler, der führt, stattdessen ein FDP-Finanzminister, der in den ersten Wochen des neuen Jahres eine erstaunliche Machtfülle haben wird."/yyzz/DP/ngu