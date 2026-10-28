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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bundespräsidentin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bundespräsidentin:

"(...) Ines Claus dürften bisher nicht viel mehr Deutsche gekannt haben als damals Köhler. Sie ist Chefin der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag und eine der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden - und wird nun als Kandidatin des Kanzlers für das Amt des Bundespräsidenten genannt. (...) Für Claus wird ins Feld geführt, dass sie Volljuristin sei. (...) Als Präsident gebraucht wird aber vor allem ein Mutmacher, von dem die Leute sagen: Bei dem sind wir und der Staat in guten Händen, der versteht unsere Sorgen und ist ein unparteiischer Fürsprecher von Maß und Mitte bei der Lösung der Probleme, die so viele Bürger in die Arme der Extremisten treiben. (...) Meistens hatte Deutschland Glück mit seinen Präsidenten. Köhler und Wulff, beide von Merkel ausgesucht, sahen sich jedoch dazu gezwungen, vom höchsten Amt zurückzutreten."/DP/jha

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