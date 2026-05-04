DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 +2,1%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.182 +1,3%Euro1,1688 ±-0,0%Öl113,2 -0,8%Gold4.530 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt schwächer -- DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop, eBay, Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: NVIDIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: NVIDIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rheinmetall-Aktie steigt dennoch: Quartalsumsatz unter Erwartungen Rheinmetall-Aktie steigt dennoch: Quartalsumsatz unter Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu CDU

05.05.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu CDU:

"Friedrich Merz hat recht, wenn er zugibt, dass die Handschrift der Union nicht oder nicht genügend zu erkennen ist. Die Unzufriedenheit in der CDU ist groß, weil die Ziele, (.), mit der SPD nicht zu erreichen sind. (.) Das Machtwort des Kanzlers verhallt, wenn er nicht "liefert". Daran fehlt es bislang, zumindest in der Innenpolitik. Wenn nach einer Alternative gefragt wird, die für die CDU in Frage kommt, dann heißt sie nicht: mit der SPD oder ohne SPD, sondern: mit Durchsetzungskraft oder ohne. Es wäre zu viel verlangt, diese Kraft allein vom Charisma des Kanzlers zu erwarten. Aber es muss sie geben, und der Kanzler ist schließlich nicht allein. Sonst bleibt es bei der blassen Handschrift, die Merz beklagt und die auf blasse Reformen hinausläuft. Die hat die SPD zu verantworten. Sie kann aber nichts für die Handschrift."/DP/jha