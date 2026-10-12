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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu CDU-Präsidium

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu CDU-Präsidium:

"Das CDU-Präsidium, das in dieser Lage über Reformen, AfD und den Kanzler zu Gericht sitzt, wird sich (...) dennoch auf einen Vorsatz einigen müssen: Die Partei muss aus der Not eine Tugend machen. Die kann nicht darin bestehen, die medialen Ratschläge zu befolgen, das Glück in einer Minderheitsregierung zu suchen. Erstens ist die Drohung damit kein Druckmittel gegen eine unwillige SPD. (...) Zweitens würde sich an der Verhandlungsposition der CDU nichts ändern. Sie würde sogar schlechter. Weder links noch rechts von ihr gäbe es das Wohlwollen, das sich die Partei so sehr wünscht. Es bleibt CDU und CSU deshalb nur, die SPD durch Geschlossenheit unter Druck zu setzen. (...) Noch mehr hängt deshalb an den CDU-Ministerpräsidenten. (...) Jetzt haben sie im CDU-Präsidium eine Gelegenheit, den Worten Taten folgen zu lassen."/yyzz/DP/he

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