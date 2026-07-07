Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Chinas Bündnis mit Putin

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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Chinas eisernem Bündnis mit Putin:

"(.) China ist Putins wichtigste Stütze: durch Ölkäufe, die Lieferung von Dual-Use-Gütern und auch die Ausbildung russischer Soldaten an Drohnen (.). Die Logik dahinter (.): China wolle keine russische Niederlage, denn das werde dazu führen, dass sich die Vereinigten Staaten auf China konzentrieren könnten. (.) China betreibt im Ukrainekonflikt eine Politik, die den europäischen Interessen diametral entgegengesetzt ist. Es verlängert den Krieg und stützt den Aggressor, der nicht nur die Ukraine überfallen hat, sondern auch hybrid gegen andere Staaten in Europa vorgeht. Die in Berlin lange verbreitete Hoffnung, Xi Jinping könne Putin irgendwie zum Einlenken bewegen, hat sich als Illusion herausgestellt. Daraus sollten Konsequenzen gezogen werden, nicht nur in der deutschen Außenpolitik, sondern auch im Vorgehen der EU."/DP/jha