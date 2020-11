Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Corona-Strategie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Corona-Strategie:

"An Weihnachten sollte dieser Staat allerdings tatsächlich Möglichkeiten für Alters- und Pflegeheime schaffen, die eine Zeit der Einsamkeit und der Trostlosigkeit unterbrechen. Städte und Landkreise, in denen das Corona-Geschehen entspannter ist, wie in den drei nördlichen Bundesländern, werden dafür mehr Spielraum haben als der Rest der Republik. Der Dauerstreit geht deshalb weiter, wie regional unterschiedliche Lockdown-Härten zuzulassen sind. Brennpunkt dieser Auseinandersetzung bleiben die Schulen. Kein Land wird wohl generell Hybridunterricht oder gar geteilte Klassen vorschreiben. Bei anhaltend hohen Infektionszahlen werden sie sich örtlich aber nicht vermeiden lassen. Sonst ist am Ende die ganze große Freiheit dieses Teil-Lockdowns gefährdet, die Schulen offen zu halten."/al/DP/fba