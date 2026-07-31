DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,30 +1,0%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.875 -0,5%Euro 1,1514 -0,1%Öl 88,0 -1,1%Gold 4.077 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Debatte über Fünfprozenthürde

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Debatte über Fünfprozenthürde

Die Fünfprozenthürde bewirkt unbestreitbar eine Verzerrung bei der Abbildung der Stimmenverhältnisse in Abgeordnetensitze und letztlich in Mehrheiten. Aber sie bringt eine gewisse Stabilität und Schutz vor allzu großer Zersplitterung. Mit gutem Grund ist sie für die Wahl 1953 eingeführt worden, wodurch ein paar extreme oder regionale Parteien ausgesiebt wurden. Und mit gutem Grund sind viele europäische Länder über kurz oder lang dem Beispiel gefolgt. Über die Höhe könnte man reden, letztlich ist sie immer willkürlich. Aber gerade deshalb stünde jede Änderung im Verdacht, interessengeleitet zu sein. Daher: Hände weg von einer Regelung, die sich seit mehr als 70 Jahren bewährt./yyzz/DP/zb