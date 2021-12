Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu den Ministerkandidaten der SPD

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Ministerkandidaten der SPD:

"Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der SPD war, wie angekündigt, das Geschlecht. Scholz hatte angekündigt, seinem Kabinett würden "mindestens" so viele Frauen wie Männer angehören. Um dieses Versprechen zu halten, zählt er sich nun selbst nicht mit. Doch wird es erstmals eine Bundesinnenministerin geben. Mit der Berufung Nancy Faesers gelang Scholz am Nikolaustag seine größte Überraschung. Außerhalb von Hessen hat man noch nicht viel von ihr gehört. Wie Lambrecht muss auch sie erst zeigen, dass sie ein großes Haus in den Griff bekommt, noch dazu eines, das nicht schon so rot-grün schimmert wie das Auswärtige Amt. Wenigstens Baerbock wird sich nicht über eine unzureichende Willkommenskultur beklagen können."/ra/DP/jha