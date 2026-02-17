DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.298 +0,6%Euro1,1844 -0,1%Öl67,59 +0,3%Gold4.936 +1,2%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutscher Wirtschaftslage

18.02.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur deutschen Wirtschaftslage:

"Fabriken, in denen Autos, Maschinen, Kleidung und andere nützliche und faszinierende Dinge entstehen, gelten als Kern des deutschen Wirtschaftsmodells. Noch, muss man allerdings sagen, denn was einst als Made in Germany Kunden auf der ganzen Welt begeisterte, entsteht mittlerweile auch an vielen anderen Orten. (.) Asiens Aufsteiger beherrschen nicht nur moderne Elektronik, sondern auch klassische Industriekunst mit Stahl und Schrauben. Sie lassen den einstigen Champion Deutschland alt aussehen. So darf es nicht bleiben. Unsere Wirtschaft braucht nicht weniger, sondern andere Arbeitsplätze, um den Wandel zu bewältigen. Auf die Schnelle wird uns kein Aufschwung aus der Krise helfen. Deshalb sollte jedes Unternehmen und jeder Arbeitnehmer mit dem Wandel bei sich selbst beginnen."/yyzz/DP/men