Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Deutschland/Lieferung Taurus

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Deutschland/Lieferung Taurus:

"(...) Es spricht also nicht nur, aber besonders auch aus deutscher Sicht alles dafür, Putin schon in der Ukraine aufzuhalten. Das geht, so man keine eigenen Truppen schicken will, nur mit einer Ausweitung der Waffenlieferungen. Wenn Amerika als Unterstützer ausfiele, worauf Putin setzt, müssten die Europäer weit mehr tun als bisher, was nicht zuletzt auch für Frankreich gilt. Die Europäer müssen die Rüstungsproduktion mindestens so schnell hochfahren wie Moskau, um nicht mit jedem Panzer und jeder Patrone, die sie in die Ukraine liefern, die eigene Verteidigungs- und damit Abschreckungsfähigkeit zu schwächen. Vor allem aber müssen die westlichen Demokratien Putin zeigen, dass sie nicht einknicken, wenn er mit dem Säbel rasselt. Daher sollte Berlin nun auch den Taurus liefern."/DP/jha