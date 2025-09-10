DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.722 +0,3%Euro1,1697 ±-0,0%Öl67,36 -0,4%Gold3.634 -0,2%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Drohnen über Polen

11.09.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Drohnen über Polen:

"Die Russen behaupten zunächst tatsächlich, die in Russland gefertigten Nachbauten iranischer Fluggeräte seien aus der Ukraine kommend in den polnischen Luftraum eingedrungen. Die Radardaten der NATO zeigen,... dass die Drohnen von Belarus aus nach Polen geschickt wurden, absichtlich. Welchen Zweck aber verfolgt der Kreml mit dieser Provokation? Sie war und ist ein doppelter Test der NATO: ihrer politischen Geschlossenheit und ihrer Fähigkeit zur Verteidigung des Bündnisgebiets. Die militärische Prüfung hat die NATO ganz gut bestanden. Doch während in Berlin, London, Paris und anderen Hauptstädten Europas der Kreml schnell und scharf kritisiert wurde, herrschte im Weißen Haus... absolute Funkstille. Putin wird auch aus diesem Test den Schluss ziehen, dass er sich... bei Trump so gut wie alles erlauben kann."/yyzz/DP/men