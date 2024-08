Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Drohungen/Thüringer Wahlkampf

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Drohungen/Thüringer Wahlkampf:

"Das hätte die AfD wohl gerne: In Thüringen herrschten Zustände wie in der Weimarer Republik, ließ einer ihrer Politiker verlauten, nachdem der Landesvorsitzende Björn Höcke in Jena gewaltsam daran gehindert worden war, an einer Wahlkampfveranstaltung teilzunehmen. Politische Gewalt von rechts wie links, mit Toten und Verletzten, gehörte zum Alltag der Weimarer Republik, auch deshalb, weil sich Radikale und Extremisten davon eine "reinigende" Wirkung und eine angeblich bessere Ordnung versprachen. Davon ist die Bundesrepublik weit entfernt, nicht aber von der Sehnsucht nach einem politischen Gewitter, das in den Phantasien vieler Köpfe die Schwüle der Demokratie durch die klare Luft von Harmonie und Führertum ablöst."/yyzz/DP/ngu