Pressestimme/'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Einigung/Nordirland-Protokoll

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Einigung über das Nordirland-Protokoll:

"(...) Die Brexit-Fundamentalisten in der Konservativen Partei sind zwar in jüngster Zeit leiser geworden. Aber abgesehen von ihrer prinzipiellen Abneigung gegen "Europa" nehmen sie Sunak auch übel, dass er eine maßgebliche Rolle beim Sturz ihres Idols Boris Johnson gespielt hat. Der Faktor Persönlichkeit dürfte jetzt die Einigung deutlich erleichtert haben. Trotzdem beginnt für RishiSunak jetzt der schwere Teil. Er muss zuerst die eigene Partei, zweitens das Unterhaus und vor allem drittens die Unionisten in Nordirland vom Wert dieser Einigung überzeugen. (...) Aber wenn sich die Unionisten weiter unnachgiebig zeigen, könnten die Brexit-Befürworter am Ende das "erreichen", was sie um jeden Preis vermeiden wollten: das Ende des Vereinigten Königreichs."/DP/jha