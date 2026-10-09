Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Epochenwende

09.10.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Epochenwende:

"Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in Frankreich nach Macron Marine Le Pen in den Élysée-Palast einzieht. In Deutschland wird niemand mehr für verrückt erklärt, der eines nicht allzu fernen Tages auch eine Bundeskanzlerin Weidel für möglich hält (...). Käme es zu dieser doppelten Machtübernahme, dann würden auch im Zentrum Europas die Zentrifugalkräfte überhandnehmen, die schon jetzt an der EU zerren.... Das ist auch den Koalitionspartnern in Berlin klar:... Doch statt alle Kraft aufzuwenden, um den Extremisten durch die Beseitigung der real existierenden Probleme den Wind aus den Segeln zu nehmen, fahren Union und SPD sich weiter wechselseitig an den Karren (...). Eine solche Autoimmunerkrankung wäre ein unbezahlbares Geschenk für die internen und externen Feinde der liberalen Demokratie und des europäischen Projekts."/yyzz/DP/nas