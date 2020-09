Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EU-Migrationspaket

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU-Migrationspaket:

". bei einer krisenhaften Überlastung eines der Grenzländer, da sollte sich niemand nach dreißig Jahren Erfahrung Illusionen machen, ist ein noch so ausgeklügelter Krisenmechanismus sehr schnell Makulatur. Zumal es diese Regeln für Krisenfälle schon lange Zeit (.) gibt; zumindest auf dem Papier. Klug war es von der EU-Kommission, nicht noch einmal mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen: Sie hat erst gar nicht versucht, den EU-Staaten einen festen Verteilungsmechanismus zu servieren. Weder ist damit der Untergang des Abendlands zu befürchten, noch verwandelt sich die EU in eine Festung. Sie muss den Mittelweg finden zwischen Abschottung und Großzügigkeit, der ein Weg konsequenter Rückführungen ist. Nur so lassen sich auch die EU-Staaten gewinnen, die das gemeinschaftliche Asylrecht am liebsten abschaffen würden.."/yyzz/DP/nas