Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Europawahlprogramm von CDU/CSU

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Europawahlprogramm von CDU/CSU:

"Nicht mehr die Grünen sind es, die für die CDU/CSU bei dieser Europawahl die größte Herausforderung sind. Das war vor fünf Jahren noch anders, als ihr ein Klimawahlkampf hohe Verluste bescherte. Wichtiger werden Themen wie der Ukrainekrieg und die Migrationspolitik sein. Beides hat das Zeug zu großer Polarisierung, positiv gewendet: zu einer klaren Alternative für die deutschen Wähler. Das macht es CDU und CSU leichter, sich gleichermaßen gegen die AfD wie gegen die Parteien der Ampelkoalition in Stellung zu bringen. Findet die Ampelkoalition keine pragmatische Antwort darauf, und sie wird sich angesichts weiterhin meuternder Kommunen schwer damit tun, dann bleibt es so, wie es sich derzeit ankündigt: SPD, Grünen und FDP droht am 9. Juni ein Debakel. Der Wahlkalender tut ein Übriges."/yyzz/DP/ngu