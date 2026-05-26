Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Familienpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Familienpolitik:

"Hier könnte etwas Sinn und Form annehmen: Während die Bundesfamilienministerin für eine Beibehaltung beziehungsweise Erhöhung durch Umschichtung innerhalb der aktuellen Elterngeldsätze wirbt, werden (vorerst unbestätigte) Pläne der Gesundheitsministerin bekannt, Kinderlose in der Pflegeversicherung etwas stärker zu belasten. Nina Warken geht es einstweilen nur um eine Erhöhung des Beitragszuschlags für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte, die finanzielle Misere der Pflegeversicherung wird sie allein damit nicht lösen können. Gemeinsam mit Karin Prien, die trotz herber Sparzwänge um das Elterngeld kämpft, ergibt sich dennoch eine Linie der beiden CDU-Politikerinnen, Familien mit (kleinen) Kindern zumindest nicht noch weiter zu belasten. (.)"/yyzz/DP/men