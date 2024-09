Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu FDP in der Ampelkoalition

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur FDP in der Ampelkoalition:

"Christian Lindner hat unter dem Einfluss der Ausweglosigkeit, die sich den Liberalen in der Ampelkoalition bietet, geradezu rhetorisches Genscherformat gewonnen. Hans-Dietrich Genscher, der Vorsitzende in nicht minder existenzbedrohenden Zeiten der FDP, rückblickend aber mythisch umflort, konnte so reden, dass jedermann etwas davon hatte. Was heißt das nun: Herbst der Entscheidungen? Wollte Lindner damit sagen, dass die Ampelkoalition Entscheidungen noch im Herbst treffen sollte? Oder wollte er damit sagen: Die Entscheidungen, die getroffen werden, sind schön bunt, aber herbstlich welk? (.) Nicht einmal die FDP scheint es zu wissen. Nach verlustreichen Landtagswahlen - Brandenburg ist kein Maßstab, aber dennoch ein Tiefpunkt - kann die FDP tun, was sie will, es ist immer das Falsche."