DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -2,4%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.480 +1,8%Euro1,1517 +0,1%Öl115,0 +0,4%Gold4.489 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y CTS Eventim 547030 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Vonovia A1ML7J Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
Lufthansa-Aktie: Flugbegleiter stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie: Flugbegleiter stimmen für Streiks
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Folgen des Irankriegs

30.03.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Folgen des Irankriegs:

"Warum sollten wir für sie da sein, wenn sie nicht für uns da sind?", sagte Trump jetzt über die Europäer. Mit solchen Formulierungen hat Trump die NATO schon halb verlassen. Denn damit ist nicht mehr das Beistandsversprechen nach Artikel 5 der Maßstab dafür, ob er die Verbündeten verteidigen würde, sondern ihr Wille zu Gegenleistungen auf anderen Schauplätzen, aktuell im Irankrieg. Das wird Putin aufmerksam registrieren, wächst so doch die Wahrscheinlichkeit, dass Amerika sich heraushält, sollte er einen Angriff auf das NATO-Gebiet in Betracht ziehen. (.) Dass Trump nun auch Merz persönlich kritisiert, zeigt, dass man diesen Streit in Berlin nicht unterschätzen darf. Der Kanzler hatte bisher eine halbwegs stabile Arbeitsbeziehung zu diesem schwierigen Präsidenten. Die sollte möglichst erhalten bleiben."/yyzz/DP/he