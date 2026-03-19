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Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Fregattenbestellung

20.03.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Fregattenbestellung:

"Die Bestellung der Fregatte 126 für die Deutsche Marine galt einmal als ein europäischer Musterfall. (.) So, wie es gelaufen ist, soll es jedenfalls auf keinen Fall sein: inkompatible Software, etliche Jahre Verspätung, Verteuerung über Hunderte Millionen Euro. (.) Die Deutsche Marine will nun erst mal ein heimisches Produkt von der Stange bestellen, um wenigstens halbwegs pünktlich die eigenen Verpflichtungen in der NATO erfüllen zu können. (.) Die Mittel sind dank Sondervermögen da. Aber kann das wirklich das letzte Wort sein im Versuch, die Verteidigungsanstrengungen in der EU so zu bündeln, dass wir mehr Autarkie erlangen? Ein funktionierender europäischer Rüstungsmarkt ist das beste Mittel gegen Erpresser wie Trump und Putin."/yyzz/DP/men