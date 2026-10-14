Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Friedrich Merz/Arbeitgebertag

14.10.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Friedrich Merz/Arbeitgebertag:

"Klang da etwa ein Hauch von Richtlinienkompetenz durch? In seinem Auftritt auf dem Arbeitgebertag hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) jedenfalls deutlich gemacht, was er jetzt wirtschaftspolitisch für geboten hält. Die sogenannte Rente mit 63 beenden. Das Rentenpaket bis Ende des Jahres im Kabinett beschließen. Den Acht-Stunden-Tag lockern. Überhaupt: Auf den Rat von Experten hören. Es war ein unmissverständlicher Wink in Richtung des neuen Arbeits- und Sozialministers Alexander Schweitzer (SPD), der zuvor die Vorschläge der Rentenkommission als zu "professoral" kritisiert hatte. (...) Mit seinen Aussagen auf dem Arbeitgebertag hat Merz der Wirtschaft Hoffnung gemacht, dass sich die Rahmenbedingungen in Deutschland doch noch verbessern. Er sollte sie besser nicht noch einmal enttäuschen."/yyzz/DP/men