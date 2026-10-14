DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.627 +0,5%Euro 1,1209 +0,1%Öl 106,3 +0,6%Gold 4.166 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Friedrich Merz/Arbeitgebertag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Friedrich Merz/Arbeitgebertag:

"Klang da etwa ein Hauch von Richtlinienkompetenz durch? In seinem Auftritt auf dem Arbeitgebertag hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) jedenfalls deutlich gemacht, was er jetzt wirtschaftspolitisch für geboten hält. Die sogenannte Rente mit 63 beenden. Das Rentenpaket bis Ende des Jahres im Kabinett beschließen. Den Acht-Stunden-Tag lockern. Überhaupt: Auf den Rat von Experten hören. Es war ein unmissverständlicher Wink in Richtung des neuen Arbeits- und Sozialministers Alexander Schweitzer (SPD), der zuvor die Vorschläge der Rentenkommission als zu "professoral" kritisiert hatte. (...) Mit seinen Aussagen auf dem Arbeitgebertag hat Merz der Wirtschaft Hoffnung gemacht, dass sich die Rahmenbedingungen in Deutschland doch noch verbessern. Er sollte sie besser nicht noch einmal enttäuschen."/yyzz/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.