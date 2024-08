Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gefangenenaustausch mit Moskau

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gefangenenaustausch mit Moskau:

"Man kann sich über und für jede der Geiseln freuen, die aus der Gefangenschaft in Putins und Lukaschenkos Kerkern freikommen. (.) Der Preis, den die westlichen Demokratien, (.) für die Befreiung ihrer Bürger und russischer politischer Gefangener zahlen, ist jedoch so hoch, dass die Freude nicht lange währen kann. Die Freilassung eines verurteilten Mörders, der nach Feststellung des Gerichts im Auftrag Moskaus in Berlin einen Tschetschenen erschossen hatte, quält jedes Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden. Aber auch rein realpolitisch betrachtet, ist dieser Handel ein verhängnisvoller Fehler. Er verstößt gegen die oberste Regel im Umgang mit Geiselnehmern, die lautet: niemals deren Forderungen erfüllen. Wer sich als erpressbar erweist, wird weiter erpresst werden, vom selben Erpresser oder von anderen."/DP/jha