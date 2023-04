Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu grünem Kraftwerk Nordsee

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu grünem Kraftwerk Nordsee:

Die Staaten, die am Montag im belgischen Seebad für das "größte grüne Kraftwerk Europas", die Nordsee, warben, versichern in ihrer Erklärung, die Leistung der Offshore-Windkraft binnen fünfundzwanzig Jahren zu verzehnfachen. Das ist doppelt so viel wie bisher geplant, und auch das war schon sehr ehrgeizig. (...) Deutschland liegt, was Absichtserklärungen zum Ausbau der Offshore-Windkraft angeht, voll im europäischen Trend. Nicht im Trend liegt das Land, was die Diversifizierung angeht, außerdem sind Netzausbau und Speicherkapazitäten schwer im Verzug. Auch da wird es Korrekturen über die 800 Milliarden Euro geben, die Windkraftindustrie und EU-Kommission berechnet haben - allein für die Investitionen auf der Nordsee und im Hinterland. Das sind Zahlen, auf die Verfechter der erneuerbaren Energien hierzulande nicht ganz so inbrünstig hinweisen wie auf Kosten und Subventionen für andere Energieträger./al/DP/mis