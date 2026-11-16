DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.866 -0,5%Euro 1,1016 -0,1%Öl 95,3 -0,6%Gold 3.869 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Heils Kandidatur

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Heils Kandidatur:

"Die Kandidatur von Hubertus Heil für den SPD-Vorsitz wird nur erfolgreich sein, wenn Lars Klingbeil weichen muss.... Heil ist zwar Pragmatiker, aber er nimmt mit seiner Bewerbung eine Stimmung auf, die sinkende Umfragewerte mit rot-rot-grüner Medizin bekämpfen will.... Wo ist also seine neue zündende Idee? Eine Antwort darauf könnte sein, wen sich Heil an seiner Seite wünscht. Manuela Schwesig? Alle Augen sind jetzt auf sie gerichtet, die mehrfach klargestellt hat, die Rolle von Bärbel Bas noch konsequenter zu spielen, dringende Sozialstaatsreformen zu blockieren. Das gelingt der SPD auch jetzt schon ganz gut, ohne Heil und Schwesig. Mit ihnen an der Spitze dürfte sich die SPD vollends der Linkspartei angleichen und andienen. Für die Koalition, für CDU und CSU wird das Regieren noch schwieriger, als es jetzt schon ist."/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.