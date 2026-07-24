DAX 24.763 -1,6%ESt50 6.210 -1,7%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,52 -0,2%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.417 +0,4%Euro 1,1383 +0,0%Öl 100,5 -0,2%Gold 4.030 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu hektischen Gesetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu hektischen Gesetzen:

"Das Heizungsgesetz brachte das Fass zum Überlaufen. Die Ampelkoalition stand im Sommer 2023, als der CDU-Abgeordnete Heilmann gegen das Gesetz wegen seiner Meinung nach überhasteter Lesungen in Karlsruhe klagte, schon lange im Ruf, die Gesetzgebung auf unzulässige Weise zu beschleunigen. (...) Die Eilentscheidung aus Karlsruhe bremste die Ampellokomotive. Das Heizungsgesetz musste von Juli 2023 auf den September verschoben werden. (...) Im Hauptsacheverfahren kam Karlsruhe nun zu einem ganz anderen Schluss: Ein "Tempolimit" im Gesetzgebungsverfahren gebe es nicht. Mit anderen Worten: Das Grundgesetz kann nicht verhindern, dass Gesetze überhastet gemacht werden, was dazu führen kann, dass es schlechte Gesetze sind. (...) Karlsruhe stärkt damit die Möglichkeiten der Regierungsfraktionen, schützt aber vor Torheit nicht."/DP/jha