Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Hitzewelle/Europa

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Hitzewelle/Europa:

"Deutschland ächzt unter einer neuen Sommerwelle. Ist es normal, wenn im Sommer in Deutschland fast 40 Grad erreicht werden, oder sind dies Symptome des Klimawandels, an deren zunehmendes Auftreten wir uns wohl oder übel gewöhnen müssen? Über den Zusammenhang von Wetter und Klima wird viel diskutiert. Unter Klimaforschern herrscht hier aber Einigkeit: Die vorliegende Evidenz weist klar darauf hin, dass sich das Auftreten von Hitzewellen im westlichen Europa intensiviert hat und noch weiter intensivieren wird. Wir müssen uns an hohe Temperaturen also vermutlich gewöhnen. Was das für den Einzelnen heißt, ist relativ klar: viel trinken, wenig anstrengen, auf gesundheitliche Warnsignale achten. Die Gesellschaft insgesamt hat im Vergleich die schwierigere Aufgabe zu meistern."/yyzz/DP/ngu