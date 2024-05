Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu IGH-Entscheidung /Gaza

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu IGH-Entscheidung /Gaza:

"Auch wenn kaum jemand ernsthaft befürchtet hatte, dass der Internationale Gerichtshof in Deutschlands Unterstützung für Israel eine Beihilfe zum Völkermord sehen würde, war die fast einmütige Entscheidung der Haager Richter doch ein wichtiges Signal. Einiges spricht dafür, dass die Bundesregierung mit dem ständigen Werben für kleinere Verbesserungen für die Menschen in Gaza mehr erreicht hat, als es die lauten Fundamentalkritiker aus anderen Hauptstädten tun. Doch je unerträglicher die Situation in Gaza wird, desto mehr muss sich Berlin darauf besinnen, dass Deutschlands historische Verpflichtung gegenüber Israel nicht darin besteht, offene Kritik auszusparen, sondern darin, dem Land mit Verständnis für seine tiefen Traumata dabei zu helfen, einen konstruktiven Weg aus dem Konflikt herauszufinden."/yyzz/DP/he