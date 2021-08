Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Impfgegner machen mobil

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Impfgegner machen mobil:

"In Deutschland, wo eine Impfpflicht von führenden Politikern zwar zum Tabu erklärt wurde, aber dennoch kommen könnte, haben sich Proteste bisher noch in Grenzen gehalten. Das muss nicht so bleiben, wie die Querdenker-Aufzüge in Berlin zeigen. Es könnte noch schlimmer kommen, wenn wie in Frankreich Millionen auch aus Überzeugung Ungeimpfte mit Nachteilen im gesellschaftlichen Leben konfrontiert werden. In dieser Debatte setzt der Kanzlerkandidat der Union Laschet auf Abwarten; einen indirekten Druck auf Impfmuffel hält er (noch) für falsch. Doch nicht nur Grüne und SPD sehen das anders, sondern auch Laschets Retter im Kampf um die Kanzlerkandidatur widersprach: Ungeimpfte müssten Einschränkungen hinnehmen, sagt Wolfgang Schäuble ."/al/DP/he